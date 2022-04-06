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Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ

Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными пяти баз хранения ГСМ на Украине

Кадр: Минобороны РФ

Российские военные высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять украинских баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом журналистам в среду, 6 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что топливные базы находились в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Новомосковск и Николаев. Оттуда шло снабжение военной техники украинских войск в районах Харькова, Николаева и Донбасса.

5 апреля Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах. По данным оборонного ведомства, Ми-8 направлялись для эвакуации главарей батальона «Азов». Они пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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