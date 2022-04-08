Кремль прокомментировал отчет правительства в Госдуме

Пресс-секретарь Путина Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства России в Госдуме. Его комментарий приводит в пятницу, 8 апреля, ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что кабмин вынужден работать в условиях беспрецедентной экономической войны, развязанной против России. Учитывая эти обстоятельства, нужно признать, что отчет правительства в Госдуме заслуживает высокой оценки, добавил Песков.

«Блестящий был отчет правительства», — сказал представитель Кремля.

7 апреля Госдума заслушала ежегодный отчет правительства и выступление премьер-министра России Михаила Мишустина.

На нем глава кабмина поручился за членов правительства перед спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В ходе заседания председатель Госдумы выделил деятельность вице-премьера Марата Хуснуллина, а Мишустин — министра финансов Антона Силуанова.

Кроме того, премьер-министр России выступил с призывом к депутатам Госдумы отбросить политические разногласия и объединиться ради страны.

