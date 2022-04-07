Премьер-министр Мишустин выступил с призывом к депутатам Госдумы объединиться ради России

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с призывом к депутатам Госдумы отбросить политические разногласия и объединиться ради страны. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер заявил, что объединение требуется ради интересов людей и достижения целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

«Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер ее жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы едины», — подчеркнул Мишустин.

Россияне и представители бизнеса ждут от властей быстрого преодоления экономических трудностей, считает глава кабмина. Он уверен, что для этого нужно использовать все средства.