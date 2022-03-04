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Володин пообещал россиянам выполнение всех социальных обязательств государства

Спикер ГД Володин заявил, что государство сохранит все меры поддержки, несмотря на вызовы
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале пообещал россиянам, что государство выполнит все социальные обязательства и сохранит меры поддержки, несмотря на новые вызовы.

«Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна», — заявил политик.

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Володин подчеркнул, что эти вопросы находятся на постоянном контроле президента России Владимира Путина. Он указал, что единственным ответом на санкции Запада станет развитие государства, и призвал объединиться для преодоления трудностей.

Политик сообщил, что в пятницу, 4 марта, Госдумой будут рассмотрены законопроекты, направленные на поддержку населения в условиях санкций, среди них кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса, механизм дополнительной индексации пенсий, контроль за обеспечением лекарств и другие.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал ключевые задачи государства на сегодняшний день. По его словам, власти должны сохранить зарплаты и социальные выплаты гражданам.

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Марина Совина
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