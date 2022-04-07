Мишустин «ответил за ребят» в правительстве перед Володиным

Премьер-министр Мишустин «ответил за ребят» в правительстве перед спикером ГД Володиным

Премьер-министр Михаил Мишустин в разговоре со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что «отвечает за ребят» в правительстве. Соответствующее видео опубликовало Ura.ru в Telegram.

В ходе заседания председатель Госдумы выделил деятельность вице-премьера Марата Хуснуллина, а Мишустин — министра финансов Антона Силуанова.

«Мы договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех — кто сильный. Такой же был разговор?» — спросил Володин у премьер-министра. «В правительстве нет слабых. Мы все — команда», — ответил Мишустин.

Ранее премьер-министр России выступил с призывом к депутатам Госдумы отбросить политические разногласия и объединиться ради страны. Он заявил, что объединение требуется ради интересов людей и достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным.