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«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу

Заявка «Газпрома» на прокачку газа через Украину упала на 14 процентов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу на 8 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на данные GSA Platform и «Оператора ГТС Украины».

Компании было доступно для бронирования 3,7 миллиона кубометров в час транзитной мощности, которыми она могла воспользоваться, но предложение осталось невостребованным. Сама магистраль с 7 апреля перешла в режим реверса —физический поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

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Заявка на прокачку газа через Украину упала на 14 процентов по сравнению с предыдущими газовыми сутками. Она составляет 91,2 миллиона кубометров. Прокачка топлива по «Северному потоку» остается на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.

Евросоюз будет рассматривать оплату российского газа рублями как нарушение введенных в отношении Москвы санкций, сказала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. О требовании к европейским покупателям российского газа совершать оплату в рублях в конце марта заявил президент Владимир Путин. Власти многих стран назвали это условие нарушением действующих контрактов.

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Платон Щукин
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