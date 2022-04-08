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Путин приехал на прощание с Жириновским

Путин приехал в Колонный зал Дома союзов на прощание с лидером ЛДПР Жириновским

Кадр: Telegram-канал «RIA_Kremlinpool»

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в храме Христа Спасителя в Москве в восемь утра началось отпевание политика. Прощание с лидером партии пройдет в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке с 11 до 13 часов. Похоронная церемония начнется в 14:00 на Новодевичьем кладбище.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни 6 апреля. Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, что политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания. По его словам, медики пытались реанимировать Жириновского, но усилия не дали результатов.

Политик с начала февраля находился в Центральной клинической больнице, его госпитализировали с омикрон-штаммом коронавируса.

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Юлия Ямпольская
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