В Москве началось отпевание Владимира Жириновского

В храме Христа Спасителя в Москве началось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского

В храме Христа Спасителя в Москве в восемь утра началось отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в среду, 6 апреля. Об этом пишет ТАСС.

Церемонию отпевания проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Прощание с политиком пройдет в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке с 11 до 13 часов. Похоронная церемония начнется в 14:00 на Новодевичьем кладбище.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин «обязательно попрощается с Жириновским».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни 6 апреля. Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил, что политика не удалось спасти из-за тяжести его заболевания. Он добавил, что врачи пытались реанимировать Жириновского, но усилия не дали результатов. Лидер либерал-демократов России с начала февраля находился в Центральной клинической больнице, его госпитализировали с омикрон-штаммом.