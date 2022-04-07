Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского

Мурашко заявил, что тяжесть заболевания Жириновского не позволила его вылечить

Тяжесть и особенности течения заболевания главы ЛДПР Владимира Жириновского не позволили его спасти. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА ФАН.

По его словам, врачи пытались реанимировать лидера либерал-демократов России, однако усилия не дали результата.

В начале февраля 75-летнего главу ЛДПР госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое.

Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом России. 6 апреля о его кончине сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.