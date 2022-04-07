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Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского

Мурашко заявил, что тяжесть заболевания Жириновского не позволила его вылечить
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Тяжесть и особенности течения заболевания главы ЛДПР Владимира Жириновского не позволили его спасти. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА ФАН.

По его словам, врачи пытались реанимировать лидера либерал-демократов России, однако усилия не дали результата.

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В начале февраля 75-летнего главу ЛДПР госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое.

Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом России. 6 апреля о его кончине сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Никита Абрамов
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