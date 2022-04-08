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Россиянка отдохнула в ОАЭ и описала отпуск фразой «голодные игры»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на проблемы с банковскими картами в ОАЭ

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Отдохнувшая в ОАЭ россиянка рассказала о проблемах с банковскими картами и пожаловалась на испорченные впечатления из-за «денежного вопроса». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что она стремилась сделать поездку максимально бюджетной, поэтому забронировала отель только с завтраками. В итоге свое решение она назвала «самой большой ошибкой», а поездку описала фразой «голодные игры».

По словам читательницы портала, питание в ресторанах было самой большой статьей расходов в ОАЭ. Из-за того, что рядом с гостиницей не было ни кафе, ни супермаркетов, ей приходилось пользоваться сервисами доставки.

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«Курьера не пускали, приходилось спускаться на ресепшен, тоже не очень удобно. Ну, и оплата только наличными, естественно, сдачи ни у кого не было никогда. Весь отдых находились в постоянном стрессе, планировали, что будем есть завтра — это не отдых», — пожаловалась она.

Кроме того, туристке не понравился отель — единственным плюсом она назвала бассейн и отдельно отметила скудные и однообразные завтраки. «ОАЭ — это отдых не для бюджетных туристов. Если ехать, то на "все включено", чтобы ни о чем не думать», — резюмировала россиянка.

Ранее в марте представители туриндустрии заявили об увеличении стоимости путевок в Дубай и предупредили россиян о подорожании авиабилетов. По словам экспертов, если цены на отели и апартаменты остаются на прежнем уровне, то стоимость перевозок за последнее время значительно изменилась.

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Мария Гейн
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