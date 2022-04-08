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Стало известно о нападении на русскоговорящую жительницу Испании

В интернете появилось видео нападения на русскоговорящую женщину в Испании

В интернете появилось видео, на котром женщина с польско-украинским акцентом нападает на русскоговорящую жительницу Испании. Материал опубликовал Telegram-каналом «Смотри».

На кадрах, которые смогла заснять жертва нападения видно, как прохожая, говорящая вперемежку на русском, польском и украинском языках, с матом бросается на нее. Русскоговорящая женщина получает от агрессорши пинки и оскорбления. Также неадекватно ведущая себя женщина потребовала от своей жертвы возвращаться «обратно в Россию».

7 апреля стало известно, что после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля в Германии зафиксировали почти 400 случаев преступлений против русских. Речь идет о 383 преступлениях, кроме того, в стране совершено 181 преступление против украинцев. «В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия», — рассказала Фезер.

5 апреля член СПЧ Александр Брод ранее также отметил, что дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась за последний месяц. Продолжаются преследования на бытовом уровне и травля детей в школах, чаще фиксируются нападения с телесными повреждениями.

Николай Чигасов
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