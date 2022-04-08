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В Минюсте США захотели продать яхту российского миллиардера ради помощи Украине

В Минюсте США не исключили продажу яхты Tango российского миллиардера Вексельберга

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Минюсте США захотели продать яхту Tango, принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, ради помощи Украине. На соответствующий вопрос The Washington Post ответил глава рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс, передает ТАСС.

Ему задали вопрос о том, может ли арестованная яхта быть изъята, чтобы средства от ее продажи направили в качестве помощи Украине.

«В целом средства, полученные в результате изъятия собственности, когда активы полностью реализованы, должны быть использованы и могут быть использованы так, как решит генпрокурор, при соблюдении определенных правил, которые устанавливают ограничения на то, куда конкретно могут быть направлены эти средства», — ответил Адамс.

По его словам, основной причиной для изъятия собственности является компенсация жертвам. «Так что я бы не стал исключать возможности того, что именно так в конечном счете и будет использована часть этих средств», — заключил он.

4 апреля сообщалось, что испанская полиция совместно с сотрудниками ФБР арестовала имущество российского миллиардера Виктора Вексельберга в порту Пальма-де-Майорка. Яхта стоимостью 99 миллионов долларов была арестована в рамках кампании, направленной на изъятие ценных активов у олигархов, приближенных к российским властям

Марина Совина
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