У российского миллиардера конфисковали яхту

Испания конфисковала яхту российского миллиардера Виктора Вексельберга стоимостью $99 млн

Испанская полиция совместно с сотрудниками ФБР арестовала имущество российского миллиардера Виктора Вексельберга в порту Пальма-де-Майорка. Яхта стоимостью 99 миллионов долларов была арестована в рамках кампании, направленной на изъятие ценных активов у олигархов, приближенных к российским властям, сообщает Bloomberg.

Яхта Tango длиной 78 метров была конфискована 4 апреля у попавшего под санкции США председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Испанская полиция сообщила, что судно под флагом Островов Кука зарегистрировано компанией на Виргинских островах, которой, в свою очередь, управляют другие фирмы, расположенные в Панаме.

Власти ЕС ввели санкции против российских миллиардеров и бизнесменов в связи со спецоперацией на Украине, чтобы ограничить перемещение активов. За ними последовали аналогичные действия со стороны США.

В Испании расположены одни из крупнейших портов в Европе, которые используют владельцы больших яхт, плавающих в Средиземном море. Испанское правительство ранее конфисковало там еще три яхты: бывшего бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко, генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Алексея Михеева, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова