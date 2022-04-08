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Утепленные шорты названы необходимой одеждой весны 2022 года

Редакторы Elle назвали утепленные шорты Кьяры Ферраньи необходимой одеждой межсезонья

Фото: Mimmo CarrieroI / Sipa USA / Legion-media

Модные редакторы назвали утепленные шорты дизайнера и популярной блогерши Кьяры Ферраньи необходимой одеждой на весну 2022 года. Соответствующую информацию приводит журнал Elle.

Фотографы запечатлели знаменитость в коротких бежевых шортах на высокой посадке из дубленой кожи с меховой оторочкой. Издание обозначило эту вещь неотъемлемой частью гардероба в период межсезонья. Ферранья надела шорты в комплекте с жакетом с воротником из овчины, а также с длинными черными сапогами с широким голенищем и двумя одинаковыми сумками разного размера в тон. Автор заметки обратил внимание на модную стилизацию аксессуаров и порекомендовал читателям следовать примеру инфлюэнсера.

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Отмечается, что фэшн-блогеры активно адаптируют весенний гардероб к сильному похолоданию, вызванному арктическим циклоном, который пришел на территорию Европы. В то же время журналисты предупредили, что из-за фасона шорт область бедер может выглядеть визуально крупной.

Ранее в апреле американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала способ носить трендовые в нынешнем сезоне сапоги. Манекенщица вышла на улицы Нью-Йорка без штанов, в оверсайз свитере ярко-желтого цвета и высоких казаках. Журналисты Instyle подчеркнули, что данная модель обуви является самой модной в 2022 году. Упомянутую пару, по мнению экспертов, лучше сочетать с платьями или удлиненными джемперами вместо привычных брюк.

Дарья Шляпужникова
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