Эмили Ратаковски вышла на улицу без штанов в самой модной обуви 2022 года

Эмили Ратаковски вышла на улицу Нью-Йорка без штанов в самой модной обуви 2022 года

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала способ носить трендовые в нынешнем сезоне сапоги. Соответствующие фотографии появились на сайте Instyle.

Знаменитость вышла на улицы Нью-Йорка вместе с сыном Сильвестром-Аполло. Манекенщицу запечатлели без штанов, в оверсайз свитере ярко-желтого цвета. Кроме того, она дополнила образ золотыми серьгами-кольцами, солнцезащитными очками в оправе «кошачий глаз» и высокими сапогами-казаками.

Фото: The Image Direct / Legion-media

Журналисты Instyle подчеркнули, что данная модель сапог является самой модной обувью в 2022 году. Упомянутую пару, по мнению экспертов, лучше сочетать с платьями или удлиненными джемперами вместо привычных брюк.

Согласно материалу, в подобных ковбойских сапогах, помимо Ратаковски, появлялось на публике множество знаменитостей. Например, Эльза Хоск надевала их для фотосессии в бикини, а Кендалл Дженнер и Хейли Бибер часто выбирают казаки для прогулок по городу и выходов в свет.

Ранее в марте Джулия Фокс прошлась по Лос-Анджелесу в откровенном наряде с «перчатками для мытья посуды». Звезда появилась на публике в самодельном наряде, который представлял собой мини-юбку и топ, обнажающий нижнюю часть ее груди. Актриса дополнила образ черными лакированными ботфортами на каблуке и латексными перчатками с раструбами длиной выше локтя.