Кремль высказался о поддержке рядом стран исключения России из СПЧ

Песков заявил, что дружественные России страны в СПЧ ООН принуждают к русофобии

Страны, которые занимают сбалансированную позицию по вопросу исключения России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, испытывают давление — их принуждают к русофобии. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 8 апреля, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что подтверждением этому является голосование некоторых дружественных по отношению к Москве стран за приостановку членства РФ в СПЧ. В то же время Москва с пониманием относится к сложившейся ситуации.

«Это не вопрос того, чтобы понять и простить. Это вопрос понимания той непростой обстановки, того беспрецедентного давления... Все это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию. Мы это понимаем», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, считает представитель Кремля, исключение России из Совета по правам человека «не повышает добавленной стоимости этому органу».

7 апреля стало известно, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая приостанавливает участие России в СПЧ ООН. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позднее заявил, что Европейский союз считает это необходимостью.

В ответ российская сторона приняла решение досрочно прекратить свои полномочия в совете.