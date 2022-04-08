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Евросоюз назвал приостановку членства России в СПЧ ООН необходимостью

Глава евродипломатии Боррель назвал необходимой приостановку членства России в СПЧ ООН

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейский союз считает, что приостановка членства России в Совете по правам человека ООН поможет поддержать целостность органа. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, цитату приводит РИА Новости.

Он назвал это решение необходимостью и свидетельством «решимости международного сообщества призвать РФ к ответу» за спецоперацию на Украине.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участников заседания. Решившие воздержаться не учитывались. Всего решение за или против вынесли 117 делегаций.

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Виктория Кондратьева
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