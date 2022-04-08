Судья в отставке назвал последствия приостановки участия России в СПЧ ООН

Экс-судья Комсолев: приостановка участия России в СПЧ ООН сделает недоступными его нормы

Приостановка участия России в Совете Организации объединенных наций по правам человека (СПЧ ООН) значит, что международные нормы права не будут распространяться на страну, заявил правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев. Последствия этого решения он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«В ряде стран судебная система не всегда должным образом обеспечивала защиту лиц, которые пострадали от тех или иных действий или бездействий. И нормы права, которые определяла данная организация, превалировали в связи с тем, что они в должной мере защищали и в большей части стояли на стороне граждан, которые пострадали в результате действий или бездействий», — объяснил экс-судья.

После приостановки участия России в СПЧ ООН все нормы международного права, которые распространяются на членов совета, не будут распространяться на страну, сказал Комсолев. Речь идет о нормах, которые подчеркивали ценность прав граждан, например, права на защиту, на обращение в суд, на компенсацию, уточнил он.

«Это приведет к тому, что граждане, которые были заинтересованы в обжаловании тех или иных судебных решений, которые вступили в законную силу на территории России, будут лишены возможности ссылаться на нормы международного права и тем более обжаловать решения в Европейском суде», — отметил правозащитник, напомнив, что Россия вышла из Союза.

Ранее Генассамблея ООН временно приостановила участие России в СПЧ. За приостановку участия России в СПЧ ООН проголосовали 93 страны. В проекте резолюции Россию обвинили в нарушении прав человека.