Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВОЗ заявила о паузе в вопросе инспекции в Россию по «Спутнику V»

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что вопрос инспекции в Россию по «Спутнику V» пока на паузе
Тедрос Адамом Гебрейесус

Тедрос Адамом Гебрейесус. Фото: Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос об инспекции представителей ВОЗ в Россию по вакцине против коронавируса «Спутник V» поставлен на паузу. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил гендиректор ВОЗ в ходе пресс-конференции, предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала спецоперации на Украине. Гебрейесус отметил, что сейчас «нет пути для действий, поэтому все поставлено на паузу».

31 марта специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович говорила, что консультации с российской стороной по вопросу признания вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются. Она пояснила, что инспекции пришлось вынужденно приостановить из-за ограничений полетов в Россию. Тем не менее стороны находятся в прямом контакт и все детали по процессу регистрации вакцины будут предоставлены позже.

До этого сообщалось, что инспекция ВОЗ изначально была намечена на 7 марта, она касалась российской заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, рекомендованных к использованию в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил о шантаже Сербии при голосовании за выход России из СПЧ ООН
В Госдуме отреагировали на нападение на главреда «Новой газеты»
Объяснен поцелуй принца Чарльза и испанской королевы Летиции
ВОЗ заявила о паузе в вопросе инспекции в Россию по «Спутнику V»
В США назвали приостановку членства России в СПЧ ООН «исправлением ошибки»
Описаны пять стратегий россиян в кризис
Вучич заявил о риске прекращения пути Сербии в Евросоюз из-за поддержки России
Кипрские парламентарии от оппозиции проигнорировали видеообращение Зеленского
Стоматолог заявила о связи выпадения зубов со стрессом
Канада предложит Украине кредит по линии МВФ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.