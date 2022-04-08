ВОЗ заявила о паузе в вопросе инспекции в Россию по «Спутнику V»

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что вопрос инспекции в Россию по «Спутнику V» пока на паузе

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вопрос об инспекции представителей ВОЗ в Россию по вакцине против коронавируса «Спутник V» поставлен на паузу. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил гендиректор ВОЗ в ходе пресс-конференции, предполагалось, что инспекционная группа отправится в Россию за несколько дней до начала спецоперации на Украине. Гебрейесус отметил, что сейчас «нет пути для действий, поэтому все поставлено на паузу».

31 марта специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович говорила, что консультации с российской стороной по вопросу признания вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются. Она пояснила, что инспекции пришлось вынужденно приостановить из-за ограничений полетов в Россию. Тем не менее стороны находятся в прямом контакт и все детали по процессу регистрации вакцины будут предоставлены позже.

До этого сообщалось, что инспекция ВОЗ изначально была намечена на 7 марта, она касалась российской заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, рекомендованных к использованию в Европе.