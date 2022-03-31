Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ВОЗ заявили о продолжении консультаций по признанию «Спутника V»

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о продолжении консультаций по признанию «Спутника V»

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжают консультации по вопросу признания вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила ТАСС в четверг, 31 марта, специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она пояснила, что инспекции пришлось вынужденно приостановить из-за ограничений полетов в Россию. Тем не менее штаб-квартира ВОЗ и РФПИ находятся в прямом контакте, отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что все детали по процессу регистрации вакцины позже будут предоставлены Минздравом и РФПИ.

Ранее сообщалось, что инспекция ВОЗ изначально была намечена на 7 марта, она касалась российской заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, рекомендованных к использованию в Европе.

В начале февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркивала, что процесс регистрации российской вакцины может завершиться в скором времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин раскрыл последствия отказа от оплаты газа в рублях
Стилист раскрыла простой способ уменьшить размер штанов в области талии
В ВОЗ оценили вероятность появления новых штаммов коронавируса
Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами»
Путин раскрыл механизм покупки российского газа странами Запада
Африканская страна захотела заменить российскую нефть на рынке
США отвергли подготовку украинских военных в Польше
В ВОЗ заявили о продолжении консультаций по признанию «Спутника V»
Просьбу Трампа к Путину посчитали извращенной попыткой вернуть власть
Российская биатлонистка высказалась о призовых на чемпионате страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.