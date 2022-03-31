В ВОЗ заявили о продолжении консультаций по признанию «Спутника V»

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о продолжении консультаций по признанию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжают консультации по вопросу признания вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила ТАСС в четверг, 31 марта, специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она пояснила, что инспекции пришлось вынужденно приостановить из-за ограничений полетов в Россию. Тем не менее штаб-квартира ВОЗ и РФПИ находятся в прямом контакте, отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что все детали по процессу регистрации вакцины позже будут предоставлены Минздравом и РФПИ.

Ранее сообщалось, что инспекция ВОЗ изначально была намечена на 7 марта, она касалась российской заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, рекомендованных к использованию в Европе.

В начале февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркивала, что процесс регистрации российской вакцины может завершиться в скором времени.