Стерлинг на русском оскорбил Яна перед боем-реваншем

Американский боец MMA Алджамэйн Стерлинг на русском языке призвал Петра Яна заткнуться

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг на русском языке оскорбил россиянина Петра Яна во время пресс-конференции перед боем-реваншем.

Спортсмен выругался в ответ на то, что россиянин обесценил работу его команды. «Заткнись, сука», — призвал Стерлинг соперника по-русски. Ян заявил, что болельщики увидят, кто прав, во время поединка.

Бой между Яном и Стерлингом пройдет 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет схватку в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс в бою со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.