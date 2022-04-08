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Спорт

Стерлинг на русском оскорбил Яна перед боем-реваншем

Американский боец MMA Алджамэйн Стерлинг на русском языке призвал Петра Яна заткнуться

Фото: Jeff Bottari / USA TODAY Sports / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг на русском языке оскорбил россиянина Петра Яна во время пресс-конференции перед боем-реваншем.

Спортсмен выругался в ответ на то, что россиянин обесценил работу его команды. «Заткнись, сука», — призвал Стерлинг соперника по-русски. Ян заявил, что болельщики увидят, кто прав, во время поединка.

Бой между Яном и Стерлингом пройдет 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет схватку в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс в бою со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.

Анастасия Борисова
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