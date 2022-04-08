Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Яном

Американский боец MMA Стерлинг призвал российских болельщиков готовиться к бою против Яна

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг обратился к российским болельщикам перед поединком с Петром Яном. Его слова приводятся на странице UFC Russia во «ВКонтакте».

«Привет, Россия. Это ваш любимый чемпион Алджамейн Стерлинг. Надеюсь, вы готовы к отличному шоу. Не пропустите», — призвал спортсмен. Американец назвал предстоящий поединок потрясающим.

Поединок между Яном и Стерлингом пройдет 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Стерлинг стал первым в истории промоушена спортсменом, завладевшим титулом чемпиона таким образом.