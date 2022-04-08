Диетолог назвала безопасную для здоровья суточную дозу сахара

Диетолог Соломатина: нормой потребления сахара является 60 граммов в сутки

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала безопасную для здоровья суточную дозу сахара.

Специалист отметила, что потребление этого продукта для каждого человека выстраивается индивидуально. Она уточнила, что это зависит от возраста, уровня физической нагрузки, толерантности к глюкозе и инсулину.

По ее словам, для молодых здоровых людей, которые занимаются спортом, нормой потребления сахара является 60 граммов в сутки. Она добавила, что человек среднего возраста с сидячим образом жизни и склонностью к набору лишнего веса, может безболезненно употреблять не больше 30 граммов сахара в сутки.

Соломатина предупредила, что сегодня люди находятся в зоне риска из-за большой вероятности употребить сахар в скрытом виде. Так, если человек питается фастфудом, то он нередко превышает суточную норму.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что для поддержания красоты и здоровья необходимо сбалансированно питаться. Она порекомендовала полезные продукты для ежедневного рациона. Первую строчку в рейтинге рекордсменов занимают овощи, в которых содержится большое количество клетчатки. Именно они, по словам доктора, помогут наладить работу кишечника и укрепить иммунитет. Не менее полезными диетолог считает фрукты и ягоды.