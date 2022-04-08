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Названа стоимость самых дешевых квартир в Таиланде

Стоимость самого дешевого вторичного жилья в Таиланде в марте составила 4,49 млн рублей

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Стоимость наиболее доступного вторичного жилья в Таиланде в марте составила 4,49 миллиона рублей. Такая сумма названа в материалах российского агентства Thailand Real Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Самая дешевая квартира-студия находится на острове Пхукет и располагается в шаговой доступности от пляжа Равай. Ее площадь составляет 23 квадратных метра.

Стоимость наиболее доступной вторичной «однушки» в Таиланде составляет 6,47 миллиона рублей. Квартира площадью 37 квадратных метров расположена в Паттайе на 18-м этаже дома, построенного в 2013 году. Покупателю достанутся мебель и вся необходимая крупная бытовая техника.

Наиболее дешевую двухкомнатную квартиру удастся приобрести за 7,51 миллиона рублей. Жилье площадью 45 квадратных метров находится на острове Пхукет в здании, построенном в 2017 году. Квартира оборудована всей необходимой техникой и мебелью.

Самую доступную «трешку» в Таиланде площадью 46 квадратных метров можно купить за 8,37 миллиона рублей. Апартаменты находятся в доме, который построили в 1992 году, на острове Пхукет. Новому владельцу достанется часть мебели.

Ранее, в марте, сообщалось, что недвижимость в Таиланде стали активно скупать москвичи. Аналитики Thailand Real Estate обнаружили, что почти половина российских запросов на покупку недвижимости в Таиланде — 48 процентов — поступают из Москвы.

Платон Щукин
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