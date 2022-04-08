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Депутат Европарламента раскритиковала ЕС за санкции против России

Депутат Европарламента Дейли назвала антироссийские санкции безумием

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента Клэр Дейли раскритиковала жесткие антироссийские санкции, которые продолжают вводить западные страны, и назвала их безумием. По ее мнению, от ограничений в итоге пострадают обычные россияне, даже те, кто выступает против спецоперации на Украине. Ролик с ее речью опубликован в Twitter.

«Каким образом покупка грязного американского газа остановит войну? Никак, поскольку санкции никогда не помогали прекратить военные кампании или сменить режим. Чего можно добиться санкциями, так это экономического развала, за который на этот раз поплатится русский народ», — заявила евродепутат.

Она также высказалась против «симуляции сочувствия» Киеву со стороны европейских властей. О неэффективности антироссийских санкций ЕС и США также высказывались американские эксперты, опрошенные телеканалом NBC.

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Виктория Кондратьева
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