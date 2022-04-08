Турчак посоветовал комментирующим спецоперацию чиновникам посетить Донбасс

Секретарь генсовета ЕР Турчак призвал говорящих о спецоперации чиновников посетить Донбасс

Чиновникам, дающим комментарии по теме спецоперации на Украине, следует посетить Донбасс. Об этом в личном Telegram-канале заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Значительные потери, это какие? А какие незначительные? А восемь лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь огромная трагедия?, — заявил Турчак. — Каждое слово публичного человека из власти — это оружие пострашнее "Калибра"! Предлагаю "московских трибунов" в обязательном порядке на Донбасс».

Также Андрей Турчак в своем блоге напомнил об известной фразе политического деятеля времен Российской империи Павла Милюкова «Что это — глупость или предательство?». Заявления официальных лиц Турчак сравнил с «бряканием» и спросил, как понимать публичные высказывания о спецоперации и возможном мире с Украиной «жителям всей России, которые молятся о наших бойцах», а также жителям Донбасса и самим российским солдатам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Россия понесла значительные потери на Украине.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий