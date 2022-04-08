Глава Еврокомиссии оценила готовность Венгрии платить России за газ в рублях

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Венгрия нарушит санкции при оплате за газ в рублях

Будапешт нарушит санкции, если будет платить России за газ в рублях, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

По словам политика, предложение российского лидера Владимира Путина перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ — это нарушение ограничений. «Если вы это делаете, платите в рублях, вы нарушаете санкции, вы обходите меры, которые мы ввели против России», — подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии отметила, что ведет переговоры с властями Венгрии. По словам политика, Европа никогда не была такой сплоченной, как сейчас. «Перед каждым из наших государств-членов стоит вопрос, хочу ли я быть первым, кто нарушит это единство? Я думаю, что нет», — оценила она готовность Венгрии платить России за газ в рублях.

Ранее глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия начала искать технический способ по оплате российского газа с использованием рублей. О решении перевести оплату российского газа в рубли президент России Владимир Путин объявил 23 марта.