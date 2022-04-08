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Алисия Викандер пожаловалась на съемки интимных сцен

Американская актриса Алисия Викандер пожаловалась на съемки интимных сцен в кино

Кадр: фильм «Девушка из Дании»

Американская актриса Алисия Викандер раскритиковала съемки интимных сцен в кино. Ее слова передает The Independent.

«Были ситуации, когда я не чувствовала себя защищенной. Представьте — у вас есть актер, который сидит голым несколько часов... Кто-то должен был принести накидку, но этого не сделали... Это неправильно. За мной должны были присматривать», — пожаловалась актриса.

Викандер подчеркнула, что полностью принимает свое тело, однако работа над эротическими сценами все равно дается ей тяжело.

Ранее она также рассказала о том, как подходит к съемкам постельных сцен. Артистка призналась, что всегда просит снимать такие эпизоды одним дублем. По мнению Викандер, во время съемок люди все равно испытывают неловкость, однако такой подход позволяет присутствующим на площадке чувствовать себя более комфортно.

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Евгений Шульгин
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