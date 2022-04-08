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США поставят Словакии новые комплексы вместо переданных Украине C-300

Словакия получит четыре ЗРК Patriot от США вместо переданных Украине C-300

Фото: Reuters

США передадут Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в качестве замены переданным Украине С-300 российского производства. Об этом пишет ТАСС, цитируя министра обороны республики Ярослава Надя.

По его словам, речь идет о «наилучших» ЗРК последней модификации (PAC 3), которые предоставят стране «несравнимо более высокую степень защиты». Новые комплексы обещают поставить в течение предстоящей недели. Комплексы будут размещены на территории страны «столько времени, сколько будет необходимо», заявил глава Минобороны.

По данным словацких СМИ, передача комплекса противовоздушной обороны украинским Вооруженным силам проходила тайно. По информации издания, процесс занял два дня.

21 марта стало известно, что США поставляют Украине комплексы ПВО советского производства, тайно приобретенные несколько десятков лет назад. Речь идет о ЗРК «Оса», принятом на вооружение советской армией в начале 1970-х годов.

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Виктория Кондратьева
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