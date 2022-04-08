Словакия передала Украине ЗРК С-300

Словакия передала Украине зенитный ракетный комплекс С-300

Словакия передала Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом сообщило издание TVNOVINY.sk.

Отмечается, что передача комплекса противовоздушной обороны (ПВО) украинским Вооруженным силам (ВСУ) проходила тайно. По информации издания, процесс занял два дня.

21 марта стало известно, что США поставляют Украине комплексы ПВО советского производства, тайно приобретенные несколько десятков лет назад. Речь идет о ЗРК «Оса», принятом на вооружение советской армией в начале 1970-х годов.