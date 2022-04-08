Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Словакия передала Украине ЗРК С-300

Словакия передала Украине зенитный ракетный комплекс С-300

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Словакия передала Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом сообщило издание TVNOVINY.sk.

Отмечается, что передача комплекса противовоздушной обороны (ПВО) украинским Вооруженным силам (ВСУ) проходила тайно. По информации издания, процесс занял два дня.

21 марта стало известно, что США поставляют Украине комплексы ПВО советского производства, тайно приобретенные несколько десятков лет назад. Речь идет о ЗРК «Оса», принятом на вооружение советской армией в начале 1970-х годов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил слова о потерях России в ходе спецоперации
В США заявили о неэффективности санкций против России
Назван способ перестать заедать стресс
Кремль отреагировал на отказ Европы от российского угля
Путин пригласил нового президента Туркмении в Россию
В Москве завершилась церемония прощания с Жириновским
Старый пес сбежал от хозяина и вернулся с пугающей запиской
Курс евро опустился до минимума с лета 2020 года
Российская чемпионка по шашкам прокомментировала исключение из мирового рейтинга
МВД подтвердило задержание одного из напавших на главреда «Новой газеты»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.