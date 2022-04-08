Названа самая трендовая прическа в TikTok

Glamour: микронаращивание волос стало самой трендовой прической в TikTok

Редактор журнала Glamour Габи Торн назвала микронаращивание волос самой трендовой прической в социальной сети TikTok. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Автор заметки обратила внимание, что в роликах пользователей платформы все чаще стали появляться прически, сделанные с помощью микронаращивания волос — методики, позволяющей увеличить короткую длину, вытянуть челку и добавить густоту в область висков и пробора. Отмечается, что техника обрела популярность, поскольку является естественным вариантом наращивания и не создает большой нагрузки для натуральных волос.

В материале также приводится мнение парикмахера Лашаундры Харрис из США, штат Вирджиния, которая занимается наращиванием волос на протяжении последних 16 лет. «Раньше микронаращивание делали в основном знаменитости, и это был их секрет. Большинство тех, кто носил такую прическу, не афишировали этого, поскольку она выглядела и ощущалась максимально естественно», — поделилась специалистка.

Известно, что в социальных сетях работают хэштеги, посвященные микронаращиванию — #microlinks и #microlinkextensions. Всего за несколько месяцев они набрали более 54 миллионов просмотров.

Ранее в апреле модные редакторы журнала Hypebae назвали самую популярную прическу весны 2022 года. Согласно материалу, в нынешнем сезоне самыми актуальными стали различные вариации стрижки боб, которая пришла на смену другой прическе из 1970-х годов — микси. Отмечается, что данную разновидность каре можно сделать структурированной или дополнить челкой. Кроме того, она способна визуально сузить лицо, создавая акцент на глазах и губах, утверждают эксперты.

