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Доказана польза VR-технологий в лечении психических заболеваний

В Оксфорде разработали VR-программу для лечения психозов

Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

Американские ученые из Национального института исследований здоровья (NIHR) совместно с коллегами из Оксфордского университета провели масштабное исследование, в котором доказали пользу VR-технологий в лечении психических заболеваний, в частности, психоза. Результаты работы описаны в журнале The Lancet.

Для этого специалисты разработали специальную программу gameChange. Она нацелена на проблему, которая часто встречается у заболевших психозом: сильный страх перед тем, чтобы выполнять повседневные задачи вне дома. У многих пациентов это перерастает в тяжелую агорафобию, которая приводит к тому, что они предпочитают не выходить из дома, а это приводит к разрушению отношений с семьей и друзьями, образования и карьеры.

GameChange предназначен для лечения этой фобии и помогает заболевшим имитировать участие в повседневной деятельности, постепенно адаптируя пациентов к внешнему миру.

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Испытания этой методики показали многообещающие результаты: многие из больных смогли снова выходить на улицу после того, как они годами не покидали свои дома. По мнению ученых, мобильность и доступность VR-систем приведет к трансформации цифрового обеспечения психологической терапии.

В феврале 2022 года аналитики TrendForce спрогнозировали, что к 2023 году поставки гарнитур виртуальной и дополненной реальности приблизятся к 19 миллионам единиц.

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Елена Апазиди
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