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Уровень доверия Путину среди россиян вырос

Опрос ВЦИОМ показал, что уровень доверия президенту РФ Путину за неделю вырос до 81,6%

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Граждане России оценили деятельность президента, политиков и государственных институтов. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с 28 марта по 3 апреля 2022 года показатель одобрения действий главы государства Владимира Путина составил 78,9 процента.

При этом уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и российского правительства за последнюю неделю составили 53,3 процента (прибавил 1,5 процентного пункта за неделю) и 52,4 процента соответственно.

Уточняется, что за неделю доверие к Путину выросло на 0,6 процентного пункта, достигнув 81,6 процента. Мишустину доверяют 64,5 процента респондентов, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 49,1 процента, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 29,5 процента опрошенных, а руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 31,2 процента.

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Единственным, чей рейтинг упал, стал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Его показатель понизился на 0,9 процентных пункта за неделю и составил 7,5 процента.

По данным опроса, первую позицию в спонтанном рейтинге доверия занял президент России с показателем 43,1 процента, вторая строчка с 22,8 процента досталась главе МИД РФ Сергею Лаврову, а третья — министру обороны Сергею Шойгу (21,1 процента).

При этом самый высокий уровень поддержки среди населения остается у партии «Единая Россия» (42,2 процента). Следом за ней идет КПРФ (11,2 процента), затем ЛДПР (7,7 процента) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,4 процента). Замыкает рейтинг партия «Новые люди» (4,4 процента).

18 марта сообщалось, что уровень доверия россиян Путину за неделю возрос на 2,2 процента, достигнув 79,6 процента. На это указывали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 7 по 13 марта.

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Варвара Кошечкина
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