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Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах

Глава Волоконовского района Белгородской области Сергей Бикетов сообщил о взрывах

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В граничащей с Украиной Белгородской области прозвучали взрывы. Об инциденте сообщил глава района Сергей Бикетов на личной странице во «ВКонтакте».

Сообщения о «хлопках» поступили из Волоконовского района региона. По словам Бикетова, ситуация в районе спокойная, причиной взрывов не является обстрел.

«На территории района все спокойно. Разрушений, пожаров нет, обращений граждан о пострадавших не поступало», — сообщил Бикетов.

По факту инцидента проводится проверка, причина взрывов устанавливается.

Ранее сообщалось о попытке обстрела погранпункта в Курской области на границе с Украиной. Глава региона Роман Старовойт уточнил, что жертв и разрушений с российской стороны удалось избежать. Незадолго до этого в Белгородской области произошел взрыв в небе, на землю упали обломки.

Попытки обстрела российской территории предпринимаются после начала спецоперации на Украине, она стартовала 24 февраля. О начале операции объявил президент Владимир Путин — ее проведение он объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида. По его словам, конечная цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.

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Валерий Розенберг
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