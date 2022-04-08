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Пожертвовавшему собой офицеру Росгвардии присвоили звание Героя России посмертно

Лейтенанту Росгвардии Концову присвоили звание Героя России посмертно
Максим Концов

Максим Концов. Фото: Росгвардия

За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, лейтенанту Росгвардии Максиму Концову было присвоено звание Героя России посмертно. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства, офицер пожертвовал собой, чтобы спасти боевых товарищей.

«Получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения спецмероприятия», — говорится в сообщении. После обнаружения противника его группа вступила в бой. Концов подавил огневую точку, обеспечив окружение диверсантов.

Лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, однако смог уничтожить вражеского гранатометчика, а также продолжил руководить подчиненными.

Благодаря ему российским военным удалось уничтожить диверсионную группу и взять в плен нескольких противников. Также разведчики Росгвардии смогли ликвидировать крупный схрон оружия и боеприпасов.

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Варвара Кошечкина
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