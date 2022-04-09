Посол России в США призвал сохранить ДСНВ

Посол РФ в США Антонов призвал Москву и Вашингтон сохранить договор ДСНВ

Договор между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) важно сохранить. С таким призывом выступил посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления на видеоконференции Института Шиллера, передает ТАСС.

ДСНВ остается золотым стандартом стратегической стабильности, подчеркнул он. По мнению Антонова, данный документ продолжает отвечать национальным интересам России и США.

Западные государства за последние десятилетия разрушали послевоенную систему коллективной безопасности, а стороны «потеряли ключевые соглашения», отметил в ходе выступления российский посол в США.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. В феврале 2021 года в МИД России состоялся обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора до 5 февраля 2026 года.

Ранее посол Антонов назвал санкции США против ряда банков России прямым ударом по россиянам.

Он пояснил, что действия американских властей направлены против обычных россиян, большинство из которых хранят свои сбережения в оказавшихся под рестрикциями банках.