Посол России оценил санкции Вашингтона против банковского сектора

Посол Антонов назвал санкции США против банковского сектора «прямым ударом» по россиянам

Американские санкции против российского банковского сектора показывают «истинные» цели Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий размещен в Telegram-канале дипмиссии.

Он указал, что действия американских властей направлены против обычных россиян, большинство из которых хранят свои сбережения в оказавшихся под рестрикциями банках.

Это прямой удар по населению России, простым гражданам Анатолий Антонов посол России в США

Ранее пресс-служба Сбера заявила, что Сбербанк продолжит работать в штатном режиме. Там уточнили, что система уже адаптировалась к ограничениям, и заверили, что новые меры никак не повлияют на обслуживание клиентов. В Альфа-банке также заявили, что банк продолжает работать как обычно.

Попытка дискредитировать Россию

Антонов также обвинил США в желании запятнать репутацию Москвы попытками затруднить обслуживание российского госдолга. По словам дипломата, Россия продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства, а выстраиваемые США экономические барьеры вызывают недоумение.

Он подчеркнул, что Вашингтон своими «безостановочными санкционными выпадами» продолжает наносить ущерб мировой экономике, лишая зарубежных партнеров России взаимовыгодного сотрудничества и прибылей.

6 апреля Министерство финансов России объявило об исполнении обязательств по двум выпускам евробондов — «Россия-2022» и «Россия-2042» — в рублях. Общая сумма выплат иностранным держателям в пересчете на доллары США составила 649,2 миллиона. Средства были перечислены 4 апреля. В Минфине объяснили, что перейти на рубли пришлось из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручение в иностранной валюте. После того как доступ к российским валютным счетам будет восстановлен, держатели облигаций смогут конвертировать полученные рубли в валюту по курсу на дату выплат.

Заявление Антонова прозвучало практически одновременно с заявлением заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха о том, что США намерены лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа и будут добиваться этого со своими союзниками. Чиновник рассказал, что доходы от поставок энергоресурсов являются главными для России. Вместе с этим в Белом доме полагают, что смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика энергоресурсов. В частности, США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2» и перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере.

В Китае обозначили истинную цель Вашингтона в отношении России

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь заявил, что главная цель Соединенных Штатов — разделить и ослабить Россию. По мнению автора статьи, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага. Че Цзяньсинь отметил, что обострение ситуации на Украине является новой ловушкой, расставленной США в попытке поглотить Россию и контролировать Европу. Журналист признал, что Россия не может быть «уничтожена» физически, однако последние несколько десятилетий Соединенные Штаты и НАТО упорно пытались устранить ее в политическом и экономическом плане, чтобы сделать ее более слабой.

Ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев предсказал, что западные санкции приведут к переориентации России с Запада на Восток и наращиванию торговли с Китаем. Он напомнил, что в 2021 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 140 миллиардов долларов, а к 2025 году стороны хотят выйти на показатель в 200 миллиардов долларов. По его словам, рост сотрудничества с Пекином вследствие западных санкций, вероятно, позволит странам выйти на заданную отметку раньше намеченных сроков.