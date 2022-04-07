Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России оценил санкции Вашингтона против банковского сектора

Посол Антонов назвал санкции США против банковского сектора «прямым ударом» по россиянам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Американские санкции против российского банковского сектора показывают «истинные» цели Вашингтона. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий размещен в Telegram-канале дипмиссии.

Он указал, что действия американских властей направлены против обычных россиян, большинство из которых хранят свои сбережения в оказавшихся под рестрикциями банках.

Это прямой удар по населению России, простым гражданам

Анатолий Антоновпосол России в США

Ранее пресс-служба Сбера заявила, что Сбербанк продолжит работать в штатном режиме. Там уточнили, что система уже адаптировалась к ограничениям, и заверили, что новые меры никак не повлияют на обслуживание клиентов. В Альфа-банке также заявили, что банк продолжает работать как обычно.

Попытка дискредитировать Россию

Антонов также обвинил США в желании запятнать репутацию Москвы попытками затруднить обслуживание российского госдолга. По словам дипломата, Россия продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства, а выстраиваемые США экономические барьеры вызывают недоумение.

Материалы по теме:
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Вчера
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля

Он подчеркнул, что Вашингтон своими «безостановочными санкционными выпадами» продолжает наносить ущерб мировой экономике, лишая зарубежных партнеров России взаимовыгодного сотрудничества и прибылей.

6 апреля Министерство финансов России объявило об исполнении обязательств по двум выпускам евробондов — «Россия-2022» и «Россия-2042» — в рублях. Общая сумма выплат иностранным держателям в пересчете на доллары США составила 649,2 миллиона. Средства были перечислены 4 апреля. В Минфине объяснили, что перейти на рубли пришлось из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручение в иностранной валюте. После того как доступ к российским валютным счетам будет восстановлен, держатели облигаций смогут конвертировать полученные рубли в валюту по курсу на дату выплат.

Заявление Антонова прозвучало практически одновременно с заявлением заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха о том, что США намерены лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа и будут добиваться этого со своими союзниками. Чиновник рассказал, что доходы от поставок энергоресурсов являются главными для России. Вместе с этим в Белом доме полагают, что смогут лишить Москву статуса ключевого поставщика энергоресурсов. В частности, США работают с Германией над закрытием газопровода «Северный поток-2» и перекрыли доступ России к необходимым технологиям в энергетической сфере.

В Китае обозначили истинную цель Вашингтона в отношении России

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь заявил, что главная цель Соединенных Штатов — разделить и ослабить Россию. По мнению автора статьи, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага. Че Цзяньсинь отметил, что обострение ситуации на Украине является новой ловушкой, расставленной США в попытке поглотить Россию и контролировать Европу. Журналист признал, что Россия не может быть «уничтожена» физически, однако последние несколько десятилетий Соединенные Штаты и НАТО упорно пытались устранить ее в политическом и экономическом плане, чтобы сделать ее более слабой.

Материалы по теме:
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта

Ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев предсказал, что западные санкции приведут к переориентации России с Запада на Восток и наращиванию торговли с Китаем. Он напомнил, что в 2021 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 140 миллиардов долларов, а к 2025 году стороны хотят выйти на показатель в 200 миллиардов долларов. По его словам, рост сотрудничества с Пекином вследствие западных санкций, вероятно, позволит странам выйти на заданную отметку раньше намеченных сроков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России оценил санкции Вашингтона против банковского сектора
Скандальная телеведущая избавилась от дома почти сразу после покупки
Начальник оставил работникам записку с требованиями и был высмеян в сети
Генпрокурора захотели наделить правом отзыва лицензий у печатных СМИ
В Германии рассказали об обратном эффекте попыток изолировать Россию
Лжеюрист выманил у московских пенсионеров 15 миллионов рублей
Приехавшая на Шри-Ланку россиянка описала обстановку в охваченной бунтами стране
В России захотели признать криптовалюты имуществом
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Американский аналитик обвинил украинских военных в гибели жителей Бучи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.