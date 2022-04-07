Посол обвинил США в желании запятнать репутацию России

Посол Анатолий Антонов заявил, что санкциями США желают запятнать репутацию России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в желании запятнать репутацию Москвы попытками затруднить обслуживание российского госдолга. Его слова передает РИА Новости.

По словам Антонова, Россия продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства, несмотря на выстраиваемые США экономические барьеры. Он подчеркнул, что новыми санкциями Вашингтон продолжает наносить ущерб мировой экономике, подрывает возможности зарубежных партнеров по сотрудничеству с Россией, а также оставляет иностранный бизнес без необходимых на данный момент экономической турбулентности доходов.