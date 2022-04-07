Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол обвинил США в желании запятнать репутацию России

Посол Анатолий Антонов заявил, что санкциями США желают запятнать репутацию России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в желании запятнать репутацию Москвы попытками затруднить обслуживание российского госдолга. Его слова передает РИА Новости.

По словам Антонова, Россия продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства, несмотря на выстраиваемые США экономические барьеры. Он подчеркнул, что новыми санкциями Вашингтон продолжает наносить ущерб мировой экономике, подрывает возможности зарубежных партнеров по сотрудничеству с Россией, а также оставляет иностранный бизнес без необходимых на данный момент экономической турбулентности доходов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США захотели лишить Россию всех доходов от нефти и газа
Стало известно об отказе Японии вводить эмбарго на поставки российского угля
Российское кино предложили экспортировать за рубли
Посол обвинил США в желании запятнать репутацию России
Назван средний возраст вагонов столичного метро
Девушка-гот стала звездой OnlyFans и разбогатела на плевках в мужчин
NYT рассказала о разногласиях в НАТО насчет дальнейших отношений с Россией
Чубайса вызвали в суд
В ООН прокомментировали видео с расправой над российскими солдатами
В Швейцарии предсказали немцам повсеместный дефицит при отказе от газа из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.