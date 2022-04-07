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Украину уличили в наращивании антироссийской дезинформационной кампании

Посол Антонов обвинил Украину в наращивании антироссийской дезинформационной кампании

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию. В этом их обвинил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Глава дипмиссии уличил Киев в том, что, выступая с обвинениями в отношении военных РФ, Украина готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области. «Вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», — отметил он.

6 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Служба безопасности Украины готовит крупную провокацию, в которой будут применяться отравляющие вещества, в городе Первомайский Харьковской области. Там находится производственное объединение «Химпром», в котором сотрудники СБУ заминировали хранилище с находящимися там 120 тоннами хлора. «Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — утверждал генерал-майор.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН оценил вероятность новых провокаций на Украине в отношении российских солдат. Он заявил, что Россия понимает действия Запада по «разыгрыванию украинской карты» и ежедневному «нагнетанию истерической антироссийской пропагандистской кампании».

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Марина Совина
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