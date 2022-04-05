В России допустили новые провокации по типу Бучи

Постпред при ООН Небензя допустил новые провокации по типу Бучи для очернения солдат РФ

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН оценил вероятность новых провокаций в отношении российских солдат. Его слова приводит РИА Новости.

Обращаясь к западным коллегам, Небензя заявил, что Россия понимает их действия по «разыгрыванию украинской карты» и ежедневному «нагнетанию истерической антироссийской пропагандистской кампании». Поэтому он допустил новые провокации по типу Бучи, которые направлены на очернение российских солдат.

«Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат и представить их садистами и насильниками. Это крайняя подлость», — заявил он.

Ранее Небензя заявил о несостыковках в заявлениях Украины по Буче. По его мнению, в такую версию событий «могут верить только дилетанты».

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.