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В России допустили новые провокации по типу Бучи

Постпред при ООН Небензя допустил новые провокации по типу Бучи для очернения солдат РФ
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН оценил вероятность новых провокаций в отношении российских солдат. Его слова приводит РИА Новости.

Обращаясь к западным коллегам, Небензя заявил, что Россия понимает их действия по «разыгрыванию украинской карты» и ежедневному «нагнетанию истерической антироссийской пропагандистской кампании». Поэтому он допустил новые провокации по типу Бучи, которые направлены на очернение российских солдат.

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«Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат и представить их садистами и насильниками. Это крайняя подлость», — заявил он.

Ранее Небензя заявил о несостыковках в заявлениях Украины по Буче. По его мнению, в такую версию событий «могут верить только дилетанты».

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.

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Марина Совина
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