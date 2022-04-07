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В Китае раскрыли главную цель США в отношении России

«Хуаньцю шибао»: Вашингтон стремится разделить и ослабить Россию

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь заявил, что главная цель Соединенных Штатов — разделить и ослабить Россию. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению автора статьи, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага. Че Цзяньсинь отметил, что обострение ситуации на Украине является новой ловушкой, расставленной США в попытке поглотить Россию и контролировать Европу.

Журналист признал, что Россия не может быть «уничтожена» физически, однако последние несколько десятилетий Соединенные Штаты и НАТО упорно пытались устранить ее в политическом и экономическом плане, чтобы сделать ее более слабой.

Ранее «Хуаньцю шибао» обвинила США в провокации кризиса на Украине. В статье утверждается, что Соединенные Штаты распространяли мифы о холодной войне и последовательно расширяли НАТО на восток, сжимая пространство безопасности России и пытаясь обессилить санкциями.

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Ксения Назарова
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