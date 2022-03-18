В МИД рассказали о возросшей роли Китая в российской экономике

В МИД заявили, что западные санкции приведут к росту товарооборота между Россией и Китаем

Западные санкции приведут к переориентации России с Запада на Восток и наращиванию торговли с Китаем. О таких планах в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

Дипломат напомнил, что в 2021 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных 140 миллиардов долларов, а к 2025 году стороны хотят выйти на показатель в 200 миллиардов долларов. По его словам, рост сотрудничества с Пекином вследствие западных санкций, вероятно, позволит странам выйти на заданную отметку раньше намеченных сроков.

Зиновьев также сообщил, что Россия и Китай нарастили торговлю в рублях и юанях, сейчас расчеты в национальных валютах превышает 20 процентов. «Нет сомнений, что те действия, которые предпринимают эмитенты доллара и евро в отношении нашей страны, станут мощным катализатором для расширения прямых расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем, независимых от третьих сторон», — заявил он.

Ранее Минкоммерции КНР заявило, что выступает против введения антироссийских санкций США и намерен защищать интересы собственных предприятий, которым также могут угрожать ограничения со стороны Вашингтона. В ведомстве подчеркнули, что односторонние ограничения дестабилизируют глобальный рынок.