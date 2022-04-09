Французский политолог заявил о попавшей в тупик из-за российского газа Европе

Atlantico заявил, что Европа оказалась в тупике из-за российского газа

Европа оказалась в тупике из-за российского газа, заявил французский профессор политологии Кристоф Буйо (Christophe Bouillaud) в интервью изданию Atlantico.

По его словам, в последние годы Берлин и Париж проводили провальную политику, из-за которой сейчас попали в тупик. Эксперт считает, что Германия не заслуживает времени на адаптацию к новой энергетической политике. Он напомнил, что руководство ФРГ, заявляя о «европейской солидарности», выкручивало руки своим партнерам в затруднительном положении, вынуждая их идти на единственно возможное, по их мнению, решение. Такая политика велась в отношении стран еврозоны с чрезмерным дефицитом бюджета (Греция, Португалия, Испания, Ирландия, Италия), уточнил Буйо.

Из-за политики премьера Италии Марио Драги в Европейском центральном банке и борьбе с коронавирусом власти Германии «потеряли хватку» в ЕС, из-за чего им приходится соглашаться на очень низкие или отрицательные процентные ставки, ведущие к убыткам немецких вкладчиков, уточнил политолог. Это привело к росту цен на недвижимость в Германии, указал он.

Несмотря на то, что Европа стремится как можно скорее приостановить импорт российских товаров, Германия должна помнить, что происходящее — «провал десятилетий политики ФРГ по отношению сначала к Советскому Союзу, а затем и к России», считает он. Политолог напомнил, что Германия проводила «восточную политику» для нормализации отношений с СССР и Россией до 24 февраля 2022 года. Подобный курс многие годы выстраивали и Италия с Францией, объяснил политолог.

«Экономика не усмиряет нравы. То, что происходит с 24 февраля 2022 года, обозначает для немецких политических элит, за редким исключением, полный провал их курса на мирное сосуществование с Россией путем заключения сделок», — подчеркнул он.

По мнению политолога, Франции придется проверить, не коснется ли разрыв экономических связей с Россией части поставок для атомных электростанций.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов.