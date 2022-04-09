Минобороны заявило о поставке десяти тысяч тонн гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР

Минобороны: Россия поставила на Украину, в ДНР и ЛНР около десяти тысяч тонн гумпомощи

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о поставке Россией десяти тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую, Луганскую народные республики и на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, со 2 марта доставлено 9977,3 тонны гуманитарных грузов и проведена 781 гуманитарная акция. Мизинцев отметил, что 9 апреля проводятся 12 гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых граждане получат 338 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. Он также рассказал, что в России на данный момент работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, а на пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тысячи тонн гумпомощи, в том числе медикаментов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ходе благотворительной акции Stand Up For Ukraine («Встать на защиту Украины») в Польше было собрано 9,1 миллиарда евро помощи украинцам. По ее словам, средства будут направлены на поддержку беженцев и внутренне перемещенных лиц.