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В Польше собрали миллиарды евро помощи Украине

Благотворительная акция в Польше собрала 9,1 млрд евро помощи украинцам

Фото: Lee Smith / Reuters

В ходе благотворительной акции Stand Up For Ukraine («Встать на защиту Украины») в Польше было собрано 9,1 миллиарда евро помощи украинцам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter. Средства будут направлены на поддержку беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Внутренне перемещенным лицом признается гражданин Украины, который покинул свое место проживания в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта. К ним относят преимущественно переселенцев из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

«Сегодня мы собрали 9,1 миллиарда евро для людей, спасающихся от вторжения на Украине и за рубежом. И больше (денег — прим. «Ленты.ру») будет! И как только перестанут падать бомбы, мы поможем народу Украины восстановить свою страну», — написала фон дер Ляйен. Согласно заявлению ЕК, на которое ссылается ТАСС, 1 миллиард евро из этой суммы был выделен исполнительным органом ЕС.

ЕК организовала акцию совместно с правительством Канады. Мероприятие состоялась 8 апреля в соцсетях. Подводя итоги акции в Канаде, премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что страна направит на оказание гуманитарной помощи Украине еще 100 миллионов долларов. По данным представительства ЕК в Польше, на данный момент в помощи нуждаются около 12 миллионов человек.

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Софья Ермакова
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