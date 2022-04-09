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Совфед раскритиковал Японию за исключение нацистов «Азова» из списка террористов

Сенатор Клишас раскритиковал Японию за исключение нацистов «Азова» из списка террористов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Япония после исключения неонацистов украинского батальона «Азов» из списка террористов пошла по пути реабилитации нацизма, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он раскритиковал японскую сторону за этот шаг. Свое мнение сенатор опубликовал в Telegram-канале.

Клишас недоумевает, как Япония решилась на подобный шаг. «Очень жаль, что страна со столь древней культурой и великой историей не устояла перед откровенной манипуляцией со стороны США и их европейских колоний», — написал он.

Ранее Служба безопасности Японии PSIA исключила украинский националистический батальон «Азов» из справочника «Международный терроризм — 2021».

В ведомстве пояснили, что украинский батальон оказался на основании информации из японских и иностранных СМИ и без учета независимой оценки.

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Анна Щербакова
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