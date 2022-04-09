Совфед раскритиковал Японию за исключение нацистов «Азова» из списка террористов

Сенатор Клишас раскритиковал Японию за исключение нацистов «Азова» из списка террористов

Япония после исключения неонацистов украинского батальона «Азов» из списка террористов пошла по пути реабилитации нацизма, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он раскритиковал японскую сторону за этот шаг. Свое мнение сенатор опубликовал в Telegram-канале.

Клишас недоумевает, как Япония решилась на подобный шаг. «Очень жаль, что страна со столь древней культурой и великой историей не устояла перед откровенной манипуляцией со стороны США и их европейских колоний», — написал он.

Ранее Служба безопасности Японии PSIA исключила украинский националистический батальон «Азов» из справочника «Международный терроризм — 2021».

В ведомстве пояснили, что украинский батальон оказался на основании информации из японских и иностранных СМИ и без учета независимой оценки.