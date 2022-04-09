«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0 в матче 24-го тура РПЛ

«Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Казани. Единственный гол в матче на счету нападающего «Краснодара» Сергея Волкова, который поразил ворота хозяев на 84-й минуте и позволил своей команде обыграть соперников со счетом 1:0.

«Рубин» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ. До этого казанцы дважды уступили с крупным счетом. В матче с ЦСКА 20 марта они потерпели поражение со счетом 1:6, а во встрече с «Крыльями Советов» 26 марта футболисты «Рубина» проиграли со счетом 0:5.

«Краснодар» поднялся на четвертое место, приблизившись к ЦСКА. В активе «быков» 39 очков после 24 матчей.