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Покинувший «Спартак» легионер допустил возвращение в РПЛ

Покинувший «Спартак» легионер Джордан Ларссон допустил возвращение в клуб РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Шведкий нападающий Джордан Ларссон допустил, что может вернуться к выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит SVT.

24-летний легионер красно-белых напомнил, что его контракт со «Спартаком» истечет только летом 2022-го. «Будем следить за развитием ситуации», — отметил Ларссон.

Ларссон воспользовался опцией приостановки договора со «Спартаком» и присоединился к шведскому АЕК на правах аренды. Трансферная стоимость шведа — 11 миллионов евро.

Иностранные футболисты начали покидать РПЛ на фоне санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Российские сборные и клубы были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Игрокам разрешили приостанавливать контракты с российскими клубами и покидать их расположение.

Николай Костюков
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