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МВФ создал счет для прямой помощи доноров Украине

МВФ одобрил создание управляемого счета для оказания донорами помощи Украине

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил создание управляемого счета для оказания донорами содействия Украине, пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В пятницу, 8 апреля, после запроса нескольких стран такое решение принял исполнительный совет фонда. «МВФ одобрил сегодня создание управляемого счета для Украины, это предоставляет донорам надежный инструмент для оказания прямой финансовой помощи Украине», — говорится в сообщении. Он предназначен для направления донорских средств в форме грантов и займов для помощи украинской стороне.

Специалисты надеются, что это будет полезно для поддержания баланса платежей и бюджетных нужд, а также содействия в стабилизации экономики. О намерении воспользоваться счетом заявили власти Канады, которые передадут Киеву около 800 миллионов долларов по линии МВФ.

В феврале власти Украины обратились в МВФ и срочно запросили поддержки. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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