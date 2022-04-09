МВФ создал счет для прямой помощи доноров Украине

МВФ одобрил создание управляемого счета для оказания донорами помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил создание управляемого счета для оказания донорами содействия Украине, пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В пятницу, 8 апреля, после запроса нескольких стран такое решение принял исполнительный совет фонда. «МВФ одобрил сегодня создание управляемого счета для Украины, это предоставляет донорам надежный инструмент для оказания прямой финансовой помощи Украине», — говорится в сообщении. Он предназначен для направления донорских средств в форме грантов и займов для помощи украинской стороне.

Специалисты надеются, что это будет полезно для поддержания баланса платежей и бюджетных нужд, а также содействия в стабилизации экономики. О намерении воспользоваться счетом заявили власти Канады, которые передадут Киеву около 800 миллионов долларов по линии МВФ.

В феврале власти Украины обратились в МВФ и срочно запросили поддержки. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.