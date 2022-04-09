Подарки российским спортсменам за медали Олимпиады поменяли из-за санкций

Российские призеры Олимпиады-2022 получат денежные подарки вместо иностранных автомобилей

Российские призеры Олимпийских Игр 2022 года в Пекине получат денежные призы вместо иностранных автомобилей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, иностранные производители не смогли поставить необходимое количество машин из-за западных санкций, из-за чего подарки решили поменять. Отмечается, что за медали Олимпиады-2022 спортсмены получат денежное вознаграждение.

Перед Олимпиадой в Пекине премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за золото Игр отечественные спортсменам положено четыре миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей. Эти выплаты являются гарантированными.

Дарить машины российским призерам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По окончании Олимпиады-2020 чемпионы получили по BMW X5, серебряные и бронзовые призеры — X3 в разной комплектации.